Αυστηροποιούνται οι έλεγχοι της Τροχαίας: Στην «αρένα» των οδικών ελέγχων και τα ναρκοτέστ

Σε μια σημαντική αναβάθμιση των προληπτικών ελέγχων για την οδική ασφάλεια προχωρά η Ελληνική Αστυνομία, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, οι παραδοσιακοί έλεγχοι αλκοτέστ πρόκειται σύντομα να πλαισιωθούν από εξειδικευμένα ναρκοτέστ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Star, η νέα διαδικασία θα εφαρμόζεται στοχευμένα σε οδηγούς οι οποίοι, αν και εμφανίζουν ενδείξεις μειωμένης ικανότητας οδήγησης ή ύποπτη συμπεριφορά, δεν υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια κατανάλωσης αλκοόλ.

Στις περιπτώσεις όπου η κρίση των αστυνομικών οργάνων υποδεικνύει ότι ο οδηγός τελεί υπό την επήρεια άλλων ουσιών, θα ενεργοποιείται ο έλεγχος ανίχνευσης ναρκωτικών.

Ποιες ουσίες θα ανιχνεύονται

Τα νέα τεστ είναι σχεδιασμένα να εντοπίζουν ένα ευρύ φάσμα παράνομων ουσιών που επηρεάζουν τα αντανακλαστικά και την κρίση του οδηγού. Συγκεκριμένα, θα ανιχνεύονται:

Ινδική κάνναβη

Κοκαΐνη

Μορφίνη

Αμφεταμίνες και μεθαμφεταμίνες

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος επικοινωνίας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, Δημήτρης Αποστολόπουλος, η πλήρης ένταξη των ναρκοτέστ στην καθημερινότητα της Τροχαίας αναμένεται να δρομολογηθεί αμέσως μετά το πέρας της θερινής περιόδου