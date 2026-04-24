Αχαρνές: Συνελήφθησαν τρία άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη τριών ατόμων στις Αχαρνές προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης 23/4 οι Αρχές για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αττική.

Πρόκειται για -2- ημεδαπές, ηλικίας 28 και 23 ετών, καθώς και για έναν ημεδαπό ηλικίας 46 ετών, για τους οποίους ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση και συνελήφθησαν.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες (23-04-2026), κατελήφθη ο 40χρονος να κατέχει ηρωίνη σε βραχώδη μορφή καθαρού βάρους -1- γραμμαρίου, ποσότητα την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τις -2- συγκατηγορούμενές του.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία των δύο γυναικών, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -645- ευρώ και -2- κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι –κατά περίπτωση- έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, ληστεία, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά κ.α., ενώ και στις γυναίκες έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.