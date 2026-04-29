Τροχαίο στη Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολόνα – Εγκλωβίστηκε ο 80χρονος οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου στο δρόμο Καμένων Βούρλων – Ρεγγινίου στη Φθιώτιδα, λίγο πριν τη διασταύρωση με την Κόμνηνα.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο με οδηγό έναν 80χρονο βγήκε από τον δρόμο και καρφώθηκε σε κολόνα της ΔΕΗ, με τον άνδρα να εγκλωβίζεται στο όχημά του και να χάνει προσωρινά τις αισθήσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διερχόμενος οδηγός είδε το αυτοκίνητο καρφωμένο στην κολόνα και σταμάτησε να βοηθήσει, ειδοποιώντας άμεσα ασθενοφόρο, πυροσβεστική και αστυνομία, που έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο.

Ο άνθρωπος, που ξαναβρήκε τις αισθήσεις του, ήταν σε σοκ και για αυτό χρειάστηκε η βοήθεια των πυροσβεστών για να μπει στο ασθενοφόρο, ωστόσο αρνήθηκε να διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων.

Συγγενείς του έφτασαν επίσης στο σημείο και φρόντισαν για την ασφαλή μεταφορά του, αλλά και για την απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα, ενώ το ΑΤ Καμένων Βούρλων ανέλαβε την προανάκριση.