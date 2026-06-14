Τροχαίο στη Γλυφάδα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε 17χρονος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (14/06), στη Γλυφάδα, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με πατίνι.

Ειδικότερα, ένας 18χρονος οδηγούσε ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε και η μητέρα του και ενώ κινούνταν στην οδό Αφροδίτης, με κατεύθυνση από τη Λεωφ. Βουλιαγμένης προς την οδό Γούναρη, φθάνοντας στο ύψος της συμβολής με την οδό Τρiπόλεως συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ηλεκτρικό πατίνι το οποίο το οδηγούσε 17χρονος.

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Ο 17χρονος κινούταν στην οδό Τριπόλεως με κατεύθυνση από την οδό Ιασωνίδου προς την οδό Εθν. Μακαρίου.

Ο ανήλικος από το ατύχημα τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “ΚΑΤ” για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σημειώνεται ότι και στους δύο οδηγούς έγινε αλκοτέστ, όπου είχε αρνητικό αποτέλεσμα.