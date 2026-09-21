Τραγωδία στην Καρίτσα Λάρισας: 15χρονος έχασε τις αισθήσεις του και κατέληξε – Στο μικροσκόπιο η διαθεσιμότητα ασθενοφόρου

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καρίτσα, χωριό του νομού Λάρισας, όπου ένας 15χρονος έχασε τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, κατέληξε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι οποίες αναμένεται να διερευνηθούν, τη στιγμή του περιστατικού δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο στα κοντινά Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων.

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Για τον λόγο αυτό, φέρεται να κλήθηκε κινητή μονάδα από τη Λάρισα, η οποία έφτασε στο σημείο περίπου 56 λεπτά αργότερα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 15χρονου, αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο ανταπόκρισης και τη διαθεσιμότητα ασθενοφόρων στην περιοχή. Οι πληροφορίες για την απουσία διαθέσιμου ασθενοφόρου από τα κοντινά Κέντρα Υγείας βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το ασθενοφόρο από την Αγιά μετέφερε περιστατικό στην Λάρισα από την περιοχή του. Το ασθενοφόρο από τους Γόννους ομοίως μετέφερε περιστατικό από την περιοχή του στην Λάρισα. Για αυτό πήγε στο περιστατικό της Καρίτσας η κινητή μονάδα.

Η ανακοίνωση της ΥΠΕ

Απαντώντας σε δημοσιεύματα σχετικά με: «15χρονος έχασε τη ζωή του περιμένοντας ασθενοφόρο στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς..», θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα, για το ανωτέρω τραγικό περιστατικό, χθες το βράδυ 20/9/2026 ειδοποιήθη το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ 21:05 για επείγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσα (απόσταση Λάρισας – Κάρίτσας 55 λεπτά και Αγιάς – Καρίτσας 50 λεπτά και Γοννων – Καρίτσας 47 λεπτά) τα ασθενοφόρα των Κεντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομιδή περιστικών προς Π.Γ.Ν. Λάρισας το ένα και Συκούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταλεί Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα η οποία αφίχθη στην Καρίτσα 21:50 παρέλαβε το περιστατικό το οποίο δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε κατηγορία R1, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό αφίχθη στο Π.Γ.Ν. Λάρισας 23:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του.