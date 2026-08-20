Ρέθυμνο: Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο»

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει σε Ρέθυμνο και Αθήνα ο θάνατος του μόλις 21 ετών Άγγελου Περιστέρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον Αδελιανό Κάμπο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώρισαν θα του πουν το τελευταίο «αντίο» την Παρασκευή, στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στην Παλλήνη Αττικής.

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Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στο Ρέθυμνο, όπου ο 21χρονος είχε αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς, ιδιαίτερα μέσα από την ενασχόλησή του με την κρητική παράδοση.

Πρωτοχορευτής στους «Χοροκρήτες» ο 21χρονος Άγγελος

Ο Άγγελος είχε γεννηθεί στην Αθήνα, ωστόσο από την ηλικία των 14 ετών ζούσε στην Κρήτη.

Στο Ρέθυμνο έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στον λαογραφικό σύλλογο «Χοροκρήτες», στον οποίο ήταν πρωτοχορευτής.

Στιγμιότυπο από τον Άγγελο Περιστέρη να χορεύει παραδοσιακούς χορούς

Παράλληλα, ο 21χρονος δίδασκε παραδοσιακούς χορούς σε μικρότερα παιδιά, μεταδίδοντας την αγάπη του για την κρητική μουσική και παράδοση στις νεότερες γενιές.

Το τροχαίο στον Αδελιανό Κάμπο

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου – Ρεθύμνου, στην περιοχή του Αδελιανού Κάμπου.

Ο 21χρονος επέστρεφε από την εργασία του οδηγώντας τη μοτοσικλέτα του, όταν αυτή συγκρούστηκε με ταξί, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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Ο Άγγελος φορούσε κράνος, ωστόσο η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία. Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη και παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η συγκινητική ανάρτηση των «Χοροκρητών»

Ο λαογραφικός σύλλογος «Χοροκρήτες», που αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της ζωής του 21χρονου, αποχαιρέτησε τον Άγγελο με μια συγκινητική ανάρτηση.

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Τα μέλη του συλλόγου αναφέρονται στο φως, στον αυθορμητισμό και στην αγάπη που μετέδιδε στους ανθρώπους γύρω του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι μετά την απώλειά του «φτωχότερος ο κόσμος μας».

Την Παρασκευή, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα συγκεντρωθούν στην Παλλήνη για να αποχαιρετήσουν τον 21χρονο Άγγελο, του οποίου ο ξαφνικός θάνατος έχει βυθίσει στο πένθος τους ανθρώπους που τον γνώρισαν στην Αθήνα και την Κρήτη.