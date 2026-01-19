Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα – Νεκρός οδηγός που κατέληξε σε χωράφι

Στην εθνική οδό 111, κοντά στον Πρέβεδο

Τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα – Νεκρός οδηγός που κατέληξε σε χωράφι
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην Αχαΐα, στην εθνική οδό 111, κοντά στον Πρέβεδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο οχήματα παραλίγο να συγκρουστούν, με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι.
Ο οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

