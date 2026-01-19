Τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα – Νεκρός οδηγός που κατέληξε σε χωράφι

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην Αχαΐα, στην εθνική οδό 111, κοντά στον Πρέβεδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο οχήματα παραλίγο να συγκρουστούν, με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι.

Ο οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.