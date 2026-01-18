Λάρισα: Νεκρός οδηγός σε σφοδρό τροχαίο με πρόσκρουση σε μπάρες

Έχασε τη ζωή του ένας 60χρονος άνδρας, όταν έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στις προστατευτικές μπάρες με το αυτοκίνητο που οδηγούσε στον δρόμο Λάρισας – Καρδίτσας.

Αργά το απόγευμα της Κυριακής (18/01) σημειώθηκε το δυστύχημα έξω από τη Λάρισα, στο ρεύμα προς Καρδίτσα.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε πάνω στις πλαϊνές προστατευτικές μπάρες, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε βαριά ο οδηγός.

Μονάδα του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και διασωλήνωσε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αλλά έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.