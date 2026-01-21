Τρίκαλα: Ξεπέρασε το μισό μέτρο το ύψος του χιονιού στα ορεινά – Ανοιχτοί οι δρόμοι

Συνεχίζεται η έντονη χιονόπτωση στα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, όπου σε ορισμένα σημεία έχει ξεπεράσει το μισό μέτρο ύψος όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή.

Σύμφωνα με την ίδια, 61 μηχανήματα της περιφερειακής αρχής επιχειρούν από την αρχή εκδήλωσης του φαινομένου, χωρίς μέχρι τώρα να υπάρχουν προβλήματα στις μετακινήσεις, καθώς οι δρόμοι είναι ανοιχτοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα πεδινά της Π.Ε. Τρικάλων εκδηλώνονται από το μεσημέρι ισχυρές βροχοπτώσεις.