Τρίκαλα: Έκαναν αλκοτέστ σε πλήρωμα περιπολικού

Με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, η Τροχαία Τρικάλων έστησε μπλόκα στην περιοχή της κεντρικής πλατείας, πραγματοποιώντας εκτεταμένους ελέγχους αλκοόλ, ακόμα και σε περιπολικά οχήματα.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, δεκάδες οδηγοί υπέστησαν έλεγχο και βεβαιώθηκαν ισάριθμα πρόστιμα.

Ο διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, Κωνσταντίνος Κωστακόπουλος, τόνισε: «Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ δεν επιτρέπεται και όλοι πρέπει να το συνειδητοποιήσουν. Η προσπάθεια για την ασφάλεια των δρόμων θα συνεχιστεί αταλάντευτα».