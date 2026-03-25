Τρίκαλα: Έκαναν αλκοτέστ σε πλήρωμα περιπολικού
Ανήμερα της Εθνικής Επετείου
Με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, η Τροχαία Τρικάλων έστησε μπλόκα στην περιοχή της κεντρικής πλατείας, πραγματοποιώντας εκτεταμένους ελέγχους αλκοόλ, ακόμα και σε περιπολικά οχήματα.
Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, δεκάδες οδηγοί υπέστησαν έλεγχο και βεβαιώθηκαν ισάριθμα πρόστιμα.
Ο διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, Κωνσταντίνος Κωστακόπουλος, τόνισε: «Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ δεν επιτρέπεται και όλοι πρέπει να το συνειδητοποιήσουν. Η προσπάθεια για την ασφάλεια των δρόμων θα συνεχιστεί αταλάντευτα».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις