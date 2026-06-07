Διπλός σεισμός στη βόρεια Εύβοια: Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι – “Περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα”, προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια

Καθησυχαστικοί είναι οι σεισμολόγοι σχετικά με τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις στη βόρεια Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι, η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 12:58 και είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησαν ισχυρός μετασεισμός που έφτασε τα 5,2 Ρίχτερ.

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Ο καθηγητής Σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος, έκανε λόγο για «απανωτούς σεισμούς», επισημαίνοντας ότι η βόρεια Εύβοια αποτελεί περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία, καθώς εντάσσονται στο γνωστό πλαίσιο της περιοχής.

Από την πλευρά του, ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε ότι η πρώτη δόνηση των 4,8 Ρίχτερ ήταν σχετικά ασθενής, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ακολούθησε ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, ο οποίος βρίσκεται στα όρια μιας ισχυρής σεισμικής δόνησης.

«Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς στο παρελθόν. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδήλι, είναι ένα ρήγμα που γνωρίζουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν είναι ακόμη δυνατό να διαπιστωθεί εάν ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός της ακολουθίας, σημειώνοντας πως απαιτείται παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου τις επόμενες ώρες.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει δώσει στο παρελθόν σεισμούς μεγαλύτερους των 6 Ρίχτερ. «Η περιοχή δίνει συνήθως σεισμούς της τάξης των 5 έως 5,5 Ρίχτερ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια αξιοσημείωτη σεισμική ακολουθία που να προειδοποιεί για τη σημερινή δραστηριότητα.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας είπε στο ΟΡΕΝ: «Έχουμε από τις 12:58 την έναρξη μιας σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή του Προκοπίου, της Εύβοιας, είναι μια περιοχή που έχει υψηλή σεισμικότητα καθώς στο παρελθόν είχαμε ανάλογες δονήσεις. Το ιδιαίτερο είναι ότι είχαμε δύο μεγάλες και μετά αρκετές μικρότερες. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, στη Σκιάθο, την Καρδίτσα και αλλού.

Είναι περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο. Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς. Έχουμε μικρές ζημιές στην Εύβοια, πτώσεις αντικειμένων. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι κάτοικοί να μην προσεγγίζουν περιοχές μορφολογικά ιδιαίτερες, να μην μένουν σε σπίτια που είναι παλιά ή έχουν υποστεί ζημιές. Κατά τα άλλα δεν είναι θέμα να ανησυχούμε ότι γίνεται κάτι το ιδιαίτερο».

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Κατολισθήσεις στο Μαντούδι

Ο δήμαρχος Μαντουδίου, Γιάννη Τσαπουρνιώτη που μίλησε στο Ertnews, αποκάλυψε πως από τους ισχυρούς σεισμούς, έχουν σημειωθεί δεκάδες κατολισθήσεις στο Μαντούδι και συγκεκριμένα στις περιοχές Πλακιά και Δαφνούσα.

Ο αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, μιλώντας στο evima.gr σχολίασε πως προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια, κτίρια και μαγαζιά ακόμη και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Προκόπι, τη στιγμή που τελούνταν βάφτιση.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί κανένας τραυματισμός αν και σε τουλάχιστον ένα σπίτι, κατέρρευσε τοίχος.