Εύβοια: Νεκρή μία 21χρονη από τσίμπημα σφήκας

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια την Δευτέρα (15/6) όταν 21χρονη τσιμπήθηκε από σφήκα με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της. Η άτυχη κοπέλα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών αλλά έχασε την μάχη παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών.

Οι συγγενείς που τη συνόδευαν ανέφεραν στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ότι η κοπέλα δέχθηκε τσίμπημα από σφήκα ελάχιστα λεπτά πριν χάσει τις αισθήσεις της.

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Η μεταφορά της στη μονάδα υγείας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων έγινε όσο το δυνατόν πιο άμεσα, ωστόσο η 21χρονη παρελήφθη ήδη σε εξαιρετικά κρίσιμη και οριακή κατάσταση.