Οι Έλληνες ψαράδες βγαίνουν στο “κυνήγι” του λαγοκέφαλου – Οργανώνουν πανελλήνιο διαγωνισμό με έπαθλα

Την ώρα που το υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει την «επικήρυξη» του λαγοκέφαλου, που έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες, οι Έλληνες ψαράδες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Θέλοντας να μειώσουν τον πληθυσμό του επικίνδυνου ψαριού, με πρωτοβουλία του ψαρά Μιχάλη Καρποδίνη, οι ψαράδες διοργανώνουν τον 1ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Λαγοκέφαλου.

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Όπως αναφέρει το thesspost.gr, τα βίντεο με λαγοκέφαλους που αλιεύονται από ψαράδες στη Μεσόγειο έχουν κατακλύσει τα social media, δείχνοντας τις διαστάσεις που έχει λάβει η επέκταση του λαγοκέφαλου.

Έτσι, ο ψαράς Μιχάλης Καρποδίνης αποφάσισε να απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα για τον «1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αλιείας Λαγοκεφάλου», στον οποίο προβλέπεται να υπάρχει μαζική συμμετοχή από αλιείς αλλά και απλούς πολίτες που διαθέτουν είδη ψαρέματος.

Ο διαγωνισμός αρχίζει αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου και λήγει στις 30 Αυγούστου. Οι συμμετέχοντες θα φωτογραφίζουν τους λαγοκέφαλους που ψαρεύουν και θα αναρτούν τη φωτογραφία στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Μιχάλη Καρποδίνη στο Facebook, λαμβάνοντας έτσι μέρος στην κλήρωση για δώρα από διάφορα καταστήματα αλιείας.

Τα δώρα, θα είναι συμβολικά, καθώς πραγματικός στόχος του διαγωνισμού είναι οι καθαρές θάλασσες. «Νικητές θα είμαστε όλοι μας», αναφέρει ο ίδιος στο ΤhessPost.gr.

Μέσα από τη δράση αυτή, θα γίνει και μια άτυπη χαρτογράφηση του είδους, ώστε να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις περιοχές όπου έχει φτάσει.

«Προσπαθούμε να αναδείξουμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα, γιατί φυσικά δεν είναι δυνατόν οι ερασιτέχνες ψαράδες να καθαρίσουν όλη τη θάλασσα από τους λαγοκέφαλους. Ήδη χιλιάδες έχουν απαντήσει ότι θα συμμετάσχουν, όχι μόνο ψαράδες αλλά και απλός κόσμος. Στη Ρόδο, το πρόβλημα είναι τρομερό, έχει ξεκινήσει από το 2004. Και τότε είχαμε πρόβλημα και τα ψαρεύαμε, αλλά δεν ξέραμε ακριβώς τι είναι αυτό το ψάρι που πιάναμε. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια όμως, έχει γίνει ανυπόφορο. Έχουμε ζημιές στον εξοπλισμό, υπάρχουν επιθέσεις σε ανθρώπους σε Ρόδο, Κάρπαθο και Σύμη. Το να τρομάζουμε και να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, δεν είναι και ό,τι καλύτερο», πρόσθεσε ο κ. Καρποδίνης.