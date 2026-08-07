ΣΤΑΣΥ: 29,4 χλμ. νέων σιδηροτροχιών στο Μετρό της Αθήνας – Το έργο παραδίδεται τον Σεπτέμβριο, 5 μήνες νωρίτερα

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά το έργο αντικατάστασης σιδηροτροχιών στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας, που βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, το ποσοστό υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου έχει φθάσει στο 98% και η παράδοσή του αναμένεται τον Σεπτέμβριο, σημαντικά νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο προέβλεπε την περάτωση των εργασιών τον Φεβρουάριο του 2027.

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Οι εργασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί στα πλέον επιβαρυμένα τμήματα του δικτύου, μεταξύ των σταθμών Σεπόλια – Δάφνη και Σύνταγμα – Εθνική ‘Αμυνα, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των μετακινήσεων.

Από την έναρξη του έργου, τον Νοέμβριο του 2025 έως και τις 6 Αυγούστου 2026, έχουν αντικατασταθεί 29,4 χιλιόμετρα σιδηροτροχιών και έχουν πραγματοποιηθεί 1.950 συγκολλήσεις και έλεγχοι υπερήχων, που διασφαλίζουν την ποιότητα και την αντοχή της νέας επιδομής.

Για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου απομένουν οι εργασίες στο τελευταίο τμήμα, μεταξύ των σταθμών Μοναστηράκι και Κεραμεικός, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, η ΣΤΑ.ΣΥ. αναμένει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την επέκταση του συμβατικού αντικειμένου, η οποία αφορά την αντικατάσταση επιπλέον 7,3 χιλιομέτρων σιδηροτροχιών.

«Το έργο αποτελεί τη μεγαλύτερη αναβάθμιση της επιδομής των Γραμμών 2 και 3 από την έναρξη λειτουργίας του Μετρό της Αθήνας. Με συνολικό προϋπολογισμό 7,3 εκατ. ευρώ, το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης και στοχευμένης αναβάθμισης του δικτύου, με στόχο τη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας, αξιοπιστίας και λειτουργικής διαθεσιμότητας του Μετρό»τονίζει στην ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ.