Τραγωδία στους Καλούς Λιμένες: Τέσσερις ανήλικοι ανάμεσα στους διασωθέντες – Πάνω από 20 οι αγνοούμενοι (εικόνες)

Μία ακόμη ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο στους Καλούς Λιμένες της Κρήτης όταν πλοιάριο με μετανάστες ναυάγησε στα νότια της Κρήτης με αποτέλεσμα να χάσουν της ζωή τους 5 άτομα.

Τέσσερις ανήλικοι βρίσκονται ανάμεσα στους 20 διασωθέντες μετανάστες, από τη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη όπως αναφέρει το Λιμενικό.

Τα 20 άτομα εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ τα πτώματα που εντοπίστηκαν ανήκουν, σύμφωνα με το Λιμενικό, σε άνδρες αλλοδαπούς. Οι διασωθέντες εθνικότητας Σουδάν και Αιγύπτου, έχουν ήδη μεταφερθεί σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπλέοντα πλοία, αλλά και σκάφος της Frontex. Έως τώρα έχουν διασωθεί 20 άτομα από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτιών υπό σημαία Παναμά που προσέτρεξε, ενώ, όπως ανέφερε η ΕΡΤ, διασωθέντες του ναυαγίου κάνουν λόγο για πάνω από 20 αγνοούμενους. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Πώς σημειώθηκε η νέα τραγωδία

Στην προσπάθεια των επιβαινόντων να σκαρφαλώσουν στις σκάλες που έριξε το πλοίο, υπήρξε ταυτόχρονη μετακίνηση στη μία πλευρά του ξύλινου σκάφους με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί. Το εμπορικό πλοίο μπόρεσε να περισυλλέξει είκοσι από αυτούς ζωντανούς, ενώ τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της FRONTEX που έσπευσαν στο σημείο περισυνέλλεξαν αρχικά τρεις νεκρούς. Στη συνέχεια εντοπίστηκαν ακόμη δύο.

Την ώρα του ναυαγίου οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς, με τους ανέμους να φτάνουν τα 6 μποφόρ και το ύψος των κυμάτων να αγγίζει τα 2,5 μέτρα. Οι επιβαίνοντες είχαν προηγουμένως εκπέμψει σήμα κινδύνου μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

