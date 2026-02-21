Τραγωδία στην Κρήτη: Πέντε νεκροί μετανάστες σε ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες – Πληροφορίες για πάνω από 20 αγνοούμενους

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη, καθώς ανασύρθηκαν πέντε σοροί έπειτα από ναυάγιο σκάφους που επέβαιναν αλλοδαποί, με την επιχείρηση διάσωση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπλέοντα πλοία, αλλά και σκάφος της Frontex. Έως τώρα έχουν διασωθεί 20 άτομα από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτιών υπό σημαία Παναμά που προσέτρεξε, ενώ, όπως ανέφερε η ΕΡΤ, διασωθέντες του ναυαγίου κάνουν λόγο για πάνω από 20 αγνοούμενους.

Σημειώνεται ότι στο σημείο πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι 5 μποφόρ, που δυσχεραίνουν την επιχείρηση διάσωσης.

Πώς σημειώθηκε η τραγωδία

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που είχαν κατευθυνθεί στην περιοχή, έπειτα από εντολή του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, πλησίασε το ξύλινο σκάφος με τους μετανάστες.

Κατά την προσπάθειά τους να ανέβουν στις σκάλες που κατέβασε το πλοίο, σημειώθηκε ταυτόχρονη μετακίνηση πολλών επιβαινόντων προς τη μία πλευρά του σκάφους, με αποτέλεσμα να χαθεί η ισορροπία και να ανατραπεί.

Το πλοίο με σημαία Παναμά κατάφερε να διασώσει είκοσι άτομα ζωντανά, ενώ σκάφη του Λιμενικού Σώματος, σε συνεργασία με τη Frontex που έσπευσαν στο σημείο, ανέσυραν αρχικά τρεις σορούς. Αργότερα εντοπίστηκαν ακόμη δύο νεκροί.

Την ώρα του ναυαγίου οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς, με τους ανέμους να φτάνουν τα 6 μποφόρ και το ύψος των κυμάτων να αγγίζει τα 2,5 μέτρα. Οι επιβαίνοντες είχαν προηγουμένως εκπέμψει σήμα κινδύνου μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.