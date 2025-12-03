Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός υπάλληλος του ΕΦΚΑ – Κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του

Την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς άφησε υπάλληλος του ΕΦΚΑ Βόλου, το πρωί της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τα gegonota.news, ο άτυχος άνδρας, που εργαζόταν στα γραφεία της οδού Ροζού, μετέβη κανονικά στην δουλειά του, ωστόσο, δεν πρόλαβαν να περάσουν 15 λεπτά, αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε πάνω στα γραφείο του, μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του. Στην υπηρεσία επικράτησε πανικός.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε μετά από λίγο, δεν μπόρεσε να προσφέρει βοήθεια, καθώς ο 60χρονος φέρεται να ήταν ήδη νεκρός.