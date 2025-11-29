ΟΦΗ – Βόλος 0-1: Αγγίζει τετράδα με Λάμπρου

Αντίδραση έβγαλε ο Βόλος του Χουάν Φεράντο που επικράτησε του ΟΦΗ με 0-1 με γκολ του Λάμπρου και επέστρεψε στις νίκες μία αγωνιστική μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό και έπιασε στην 4η θέση τους Βοιωτούς (21 βάθμους) που έχουν ματς λιγότερο.

Οι Κρητικοί παρέμειναν στους 9 βαθμούς και συνεχίζουν να παλεύουν για την σωτηρία τους. Ο Βόλος είχε καλύτερη εικόνα στο πρώτο 45λεπτο, πλησίασε αρκετές φορές την αντίπαλη εστία από το 20′ και μετά και στο 30′ είχε την κορυφαία του στιγμή για να σκοράρει. Από εκτέλεση φάουλ του Τζόκα, ο Λίλο βρήκε λίγο την μπάλα και αυτή κατέληξε στο αριστερό του δοκάρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Βόλος κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Στο 49′ ο Λάμπρου βρέθηκε απέναντι από τον Λίλο, μετά τη μεταβίβαση του Μαρτίνες και άνοιξε το σκορ.