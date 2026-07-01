Τραγωδία στο Ωραιόκαστρο: “Η σορός εικάζεται ότι ανήκει στον μικρό Μάξιμο” – Δάσκαλος του χωριού ο νεκρός πατέρας του

Για την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες Τρίτη 30/6 με δύο νεκρούς από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης μίλησε ο πρόεδρος της κοινότητας Λήτης, Γιώργος Τόλας.

Ο 66χρονος, που ήταν δάσκαλος του χωριού, εντοπίστηκε νεκρός έξω από το σπίτι μέσα στο δάσος, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε και μια δεύτερη σορός μέσα στο οίκημα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον 12χρονο γιο του Μάξιμο, που αγνοείται, ωστόσο αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση της σορού.

Εν τω μεταξύ, η σύζυγος του 66χρονου και μητέρα του ανήλικου αγοριού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκαύματα, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή της.

Όπως δήλωσε στο Open ο πρόεδρος της κοινότητας, το σπίτι τους ήταν κυριολεκτικά μέσα στο δάσος, και δεν ήταν μια μόνιμη κατοικία, αλλά κάτι σαν κατάλυμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 66χρονος δάσκαλος, όπως και οι υπόλοιποι συγχωριανοί, ενημερώθηκαν έγκαιρα, έτσι ώστε να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν στο γήπεδο.

«Έγινε επικοινωνία με την Αθήνα κι εστάλη μήνυμα από το 112. Η Αστυνομία απέκλεισε κάποιους δρόμους για να περάσουν τα πυροσβεστικά και για να οδηγήσει τον κόσμο στο γήπεδο» είπε ο κ. Τόλας.

Πρόσθεσε ότι η οικογένεια του 66χρονου ήταν ενήμερη για την εκκένωση, αλλά όπως συμβαίνει σε πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις έμεινε πίσω για να σώσει την περιουσία του. «Ειδοποιήθηκαν (σ.σ.: η οικογένεια του δάσκαλου) κατά την πρώτη επικοινωνία ότι πρέπει να εκκενωθεί η κοινότητα κι ότι έπρεπε να φύγουν οι κάτοικοι από την κατοικία τους. Θεωρώ ότι έμεινε για να σώσει την κατοικία του.

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Το σπίτι ήταν χτισμένο μέσα στο δάσος. Ήταν σε ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη, το οποίο περιβάλλεται περιμετρικά από το δάσος της κοινότητας. Το σπίτι ήταν απομονωμένο. Ήταν ένα κατάλυμα ουσιαστικά, μια πρόχειρη κατασκευή, δεν μιλάμε για μια μόνιμη κατοικία όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Ωστόσο, διέμεναν εκεί».

Ο κ. Τόλας ανέφερε ακόμα ότι «δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση από την Πυροσβεστική για τη σορό που εντοπίστηκε, απομένει η ταυτοποίηση, αλλά εικάζεται ότι είναι ο μικρός Μάξιμος».

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Εν τω μεταξύ, οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας λόγω της μεγάλης φωτιάς στο Ωραιόκαστρο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες του thesspost.gr, από το σπίτι της οικογένειας έχουν μείνει καμμένα δέντρα και αποκαΐδια: