Μαρινάκης για εμπρησμούς στα σπίτια στελεχών ΝΔ: “Θέλησαν να τους σκοτώσουν επειδή πιστεύουν στις ιδέες τους”

Για τις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια 3 στελεχών της ΝΔ τα ξημερώματα της Τετάρτης, 1 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, είπε: «Τα τρία στελέχη που δέχτηκαν επιθέσεις προσφέρουν ανιδιοτελώς σε μία παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν».

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Πρόσθεσε ότι η αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για να συλληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι δράστες, ώστε να οδηγηθούν στο μόνο τους φυσικό χώρο που είναι η Δικαιοσύνη.

Ο κ. Μαρινάκης συνέχισε λέγοντας πως «όταν βάζεις γκαζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν». «Ζούμε σε μία χώρα που για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε» είπε και πρόσθεσε ότι «αυτή η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες».

Σημείωσε ακόμη πως εκτός από τους φυσικούς αυτουργούς «υπάρχουν και εντός εισαγωγικών οι ηθικοί αυτουργοί. Χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να είναι εν γνώσει τους έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα».