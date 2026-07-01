Θεσσαλονίκη: Εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια 3 στελεχών της ΝΔ – 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη (βίντεο)

Eμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με στόχο σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ σημειώθηκαν από τις 4 τα ξημερώματα έως τις 7 το πρωί της Τετάρτης 1/7 σε Πυλαία και Τούμπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα έξω από τα σπίτια του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα. Παράλληλα, εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε και στο σπίτι του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς.

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Τα περιστατικά έγιναν με διαφορά μικρού χρονικού διαστήματος, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών. Στο ένα περιστατικό μάλιστα η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ενοίκων.

Από την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας και δικηγόρου Αφροδίτης Νέστορα, τραυματίστηκε ελαφρά η ίδια, ενώ την ίδια ώρα, η μητέρα της Αφροδίτη Νεστορα είναι με βαριά εγκαύματα διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Επίσης, ο πατέρας της νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, λόγω του περιστατικού ακόμα δύο άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Λόγω των εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο σε αυτοκίνητα όσο και στις πολυκατοικίες.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός στην Αστυνομία για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, την έρευνα των οποίων έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική. με την προανάκριση να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάντως, οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι επρόκειτο για συντονισμένη επίθεση.

