Κυψέλη: Τι ξέρουμε για την 38χρονη Βρετανίδα που βρέθηκε νεκρή στη βαλίτσα – Πώς βρέθηκε στην Ελλάδα

Στην ταυτοποίηση της σορού της γυναίκας που είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου προχώρησε η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για μία 38χρονη Βρετανίδα με τα αρχικά Ε.Ρ., η οποία αναγνωρίστηκε μέσω των αποτυπωμάτων της, που εντοπίστηκαν καταχωρημένα στην βάση δεδομένων της Interpol.

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Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα φορούσε σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου, γεγονός που οδήγησε στο σενάριο πως δεν είχε καταγωγή από την Ελλάδα.

Οι ελληνικές αρχές είχαν ενημερώσει από την πρώτη στιγμή την Interpol και τις αρχές κάθε χώρας για την υπόθεση. Έτσι, το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου, η Interpol ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία πως η σορός ανήκει στη συγκεκριμένη Βρετανίδα.

Κατά τις ίδιες πηγές, η 38χρονη έφτασε στην Ελλάδα αεροπορικώς από την Κύπρο και έχει ζητηθεί από την αεροπορική εταιρεία να παρέχει πληροφορίες για το αν ταξίδευε μαζί με κάποιον, ενώ ελέγχεται εάν υπήρχε κράτηση με τα στοιχεία της σε κάποιο κατάλυμα.

Παράλληλα, συνεχίζεται από την Ελληνική Αστυνομία η έρευνα, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 38χρονη έχασε τη ζωή της.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου 2026, ένας άνδρας είχε εντοπίσει σε ακατοίκητο κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην περιοχή της Κυψέλης, μία βαλίτσα από την οποία προεξείχε ένα ανθρώπινο πόδι και ειδοποίησε τις Αρχές.

Το κτίριο αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό, η οποία ήταν σε προχωρημένη σήψη.

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Κατά την εξέταση της σορού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα, ενώ ο θάνατος είχε επέλθει περίπου 5 έως 7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται ήδη σε επικοινωνία με αυτές της Κύπρου, με στόχο να βρουν στοιχεία που μπορεί να μπορεί να οδηγήσουν στη σύλληψη του ανθρώπου που έβαλε τη σορό της γυναίκας μέσα στη βαλίτσα.