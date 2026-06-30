Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από τρακτέρ
Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 30/6 στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ένας άνδρας στην περιοχή Στιρόνας πέθανε όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.
Ο άνδρας που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από το τρακτέρ από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Επί τόπου για το τραγικό περιστατικό έσπευσαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.
πηγή στην Google
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