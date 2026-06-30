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Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από τρακτέρ
DEBATER NEWSROOM

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 30/6 στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ένας άνδρας στην περιοχή Στιρόνας πέθανε όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.

Ο άνδρας που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από το τρακτέρ από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Επί τόπου για το τραγικό περιστατικό έσπευσαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.

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