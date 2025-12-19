Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη – Νεκρός 19χρονος που έπεσε από τον 4ο όροφο
Στο σημείο βρέθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά ήταν ήδη αργά για τον νεαρό
Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/12) στη Θεσσαλονίκη όταν 19χρονος έπεσε από μπαλκόνι 4ο ορόφου.
Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης λίγο μετά τις 10 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας 19χρονος με καταγωγή από την Αλβανία έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στο κέντρο της πόλης.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όμως ο 19χρονος είχε χάσει ήδη τη ζωή του.
Τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από τις Αρχές.
