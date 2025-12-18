Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για να απολογηθούν Δευτέρα και Τρίτη έλαβαν οι συλληφθέντες για το κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων

Προθεσμία για να απολογηθούν κατά ομάδες τη Δευτέρα και την Τρίτη πήραν από την A’ τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων, μαστροπεία αλλοδαπών γυναικών, διεξαγωγή και διοργάνωση τυχερών παιγνίων «φρουτάκια», καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη η οποία αφορά σωρεία πράξεων σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων η δίωξη αφορά τις εξής πράξεις: συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κατά συναυτουργία, εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, (άμεση και απλή συνέργεια στην προηγούμενη πράξη), μαστροπεία κατά συναυτουργία (άμεση και απλή συνέργεια στην πράξη αυτή), διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών (απλή συνέργεια στην πράξη αυτή), νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις (άμεση και απλή συνέργεια σε αυτή), διακεκριμένη περίπτωση κατοχής πυροβόλου όπλου και πολεμικού τυφεκίου, παράνομη οπλοκατοχή.