Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό το 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα

Την ώρα του δυστυχήματος το παιδάκι ήταν με τον θείο του

(EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:20

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Πάτρα καθώς το 3χρονο παιδάκι που έπεσε από μάντρα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Συγκεκριμένα, το μικρό παιδάκι υπέκυψε στα τραύματά του μετά την πτώση του από τη μάντρα ύψους περίπου 2 μέτρα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με το Tempo24.news το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο και παρά τη μεγάλη μάχη των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Την ώρα του δυστυχήματος το παιδάκι ήταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς βρισκόταν σε χωράφι. Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας.

