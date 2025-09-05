Τραγωδία στην Κωνσταντινουπόλεως: “Το τρένο πέρασε από πάνω του – Πήγε να περάσει τη διάβαση, αλλά δεν είδε τον συρμό”

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη συμβολή της Κωνσταντινουπόλεως και της Λεωφόρου Αθηνών στον Κολωνό, όπου πεζός παρασύρθηκε από τρένο της Hellenic Train και σκοτώθηκε.

Ο άτυχος άνδρας, όπως όλα δείχνουν, προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τις σιδηροδρομικές γραμμές, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τον συρμό του Προαστιακού και να τραυματιστεί θανάσιμα. Μάλιστα, ο άτυχος άνδρας διαμελίστηκε.

“Ακούσαμε ξαφνικά το τρένο να σφυράει πριν φτάσει στη διάβαση. Πολύ δυνατά. Ένας 70χρονος περίπου πήγε να περάσει την διάβαση και δεν πρόλαβε. Δεν είδε το τρένο… Τον πέρασε από πάνω όλο. Πολύ κρίμα. Γενικά σε αυτό το σημείο δεν έχουν συμβεί άλλα περιστατικά” δήλωσε στο DEBATER αυτόπτης μάρτυρας.