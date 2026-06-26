Hellenic Train: Αναστολή κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα – Καμίνια λόγω εργασιών από τις 26 Ιουνίου

Σε ενημέρωση του επιβατικού κοινού για διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα – Καμίνια – Πάτρα προχώρησε η Hellenic Train το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6).

Η αναστολή κυκλοφορίας θα διαρκέσει από τις 26 Ιουνίου και 3 Ιουλίου.

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Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, κατά το παραπάνω διάστημα θα δρομολογηθούν λεωφορεία, τα οποία θα υποκαταστήσουν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα – Καμίνια – Πάτρα και θα συνδέονται με τα δρομολόγια του Προαστιακού που θα εκτελούνται στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο που υλοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), αναστέλλεται, από τις 26 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου 2026, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα – Καμίνια – Πάτρα του Προαστιακού Πάτρας.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, κατά το παραπάνω διάστημα θα δρομολογηθούν λεωφορεία, τα οποία θα υποκαταστήσουν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα – Καμίνια – Πάτρα και θα συνδέονται με τα δρομολόγια του Προαστιακού που θα εκτελούνται στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής.

Ειδικότερα, τα λεωφορεία θα εκτελούν τη διαδρομή Πάτρα – Καμίνια – Πάτρα και θα συνδέονται με τα σιδηροδρομικά δρομολόγια του προαστιακού, που θα εξυπηρετούν τη γραμμή Πάτρα – Ρίο – Πάτρα, και το αντίστροφο.

Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλή διαχείριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.hellenictrain.gr, στα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 14511.