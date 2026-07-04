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ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς

Αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Από τις 12:10 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια-Λουτρόπυργος, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα κοντά στη γραμμή.

   Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1312 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1313 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου.

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    Σύμψωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

    Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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