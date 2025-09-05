Κολωνός: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από τρένο στην Κωνσταντινουπόλεως

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της Κωνσταντινουπόλεως και της Λεωφόρου Αθηνών στον Κολωνό, όταν τρένο της Hellenic Train παρέσυρε και σκότωσε πεζό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άστεγο άνδρα που επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη σιδηροδρομικές γραμμές, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από συρμό του Προαστιακού και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να ανασύρουν τον άνδρα από τη σιδηροδρομική γραμμή, ενώ το τρένο ακινητοποιήθηκε. Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης ατόμου από συρμό τρένου, στην #Αθήνα.

Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2025

Αφού απεγκλωβίστηκε η σορός του άτυχου άνδρα, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.