Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από τρένο στην Κωνσταντινουπόλεως

Επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τις γραμμές

Κολωνός: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από τρένο στην Κωνσταντινουπόλεως
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 08:54

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της Κωνσταντινουπόλεως και της Λεωφόρου Αθηνών στον Κολωνό, όταν τρένο της Hellenic Train παρέσυρε και σκότωσε πεζό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άστεγο άνδρα που επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη σιδηροδρομικές γραμμές, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από συρμό του Προαστιακού και να τραυματιστεί θανάσιμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να ανασύρουν τον άνδρα από τη σιδηροδρομική γραμμή, ενώ το τρένο ακινητοποιήθηκε.

Αφού απεγκλωβίστηκε η σορός του άτυχου άνδρα, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ