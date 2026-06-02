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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Νάσο Αθανασίου: Ένας ευγενής άνθρωπος και έντιμος αγωνιστής

Το μήνυμα προς την οικογένεια του

Τσίπρας για Νάσο Αθανασίου: Ένας ευγενής άνθρωπος και έντιμος αγωνιστής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Το δικό του μήνυμα για την απώλεια του Νάσου Αθανασίου έστειλε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας.

«Ηταν πάντα μια ήρεμη και πολύτιμη δύναμη» ανέφερε αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας τονίζοντας πως «κόσμησε» και τους δύο χώρους (της δημοσιογραφίας και της πολιτικής) με την παρουσία του.

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Παράλληλα, έστειλε τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του Νάσου Αθανασίου.

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