Τσίπρας για Νάσο Αθανασίου: Ένας ευγενής άνθρωπος και έντιμος αγωνιστής
Το μήνυμα προς την οικογένεια του
Το δικό του μήνυμα για την απώλεια του Νάσου Αθανασίου έστειλε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας.
«Ηταν πάντα μια ήρεμη και πολύτιμη δύναμη» ανέφερε αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας τονίζοντας πως «κόσμησε» και τους δύο χώρους (της δημοσιογραφίας και της πολιτικής) με την παρουσία του.
Παράλληλα, έστειλε τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του Νάσου Αθανασίου.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις