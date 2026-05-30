Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο 67χρονος που δέχθηκε άγρια επίθεση από τον πρώην γαμπρό του στον Εύοσμο

Δεν τα κατάφερε τελικά ο 67χρονος άνδρας που έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από τον πρώην γαμπρό του το βράδυ της Παρασκευής (29/05) στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του γύρω στις 06:00 το πρωί, νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».

Μετά τον θάνατο του 67χρονου, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 38χρονου αναβαθμίστηκε και αφορά πλέον το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής μέσα σε διαμέρισμα επί της οδού Ολύμπου, στον Εύοσμο. Ο 67χρονος εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Για την υπόθεση οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στην προσαγωγή ενός 38χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης εναντίον του πρώην πεθερού του.

Στο «μικροσκόπιο» το όπλο του εγκλήματος

Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμα το ακριβές μέσο με το οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα, νοσοκομειακές πηγές εκτιμούν ότι τα τραύματα στο σώμα του θύματος έχουν προκληθεί από μαχαίρι. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τα κίνητρα της φονικής επίθεσης.

Την προανάκριση και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Κορδελιού – Ευόσμου.