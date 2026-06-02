Σαντορίνη: Συνελήφθη μητέρα για παραμέληση ανηλίκων μετά από υπόθεση κλοπής κοσμημάτων

Στη σύλληψη αλλοδαπών για κλοπή και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη χθες, Δευτέρα (01/06) το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, δύο ανήλικες αλλοδαπές οι οποίες αφαίρεσαν κοσμήματα από επιχείρηση. Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα των ανήλικων για παραμέληση εποπτείας.

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Σε βάρος τους κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και παραπέμπονται στη δικαιοσύνη.