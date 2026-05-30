Κέρκυρα: Νεκρός 53χρονος οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κέρκυρα, καθώς ο 53χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Καρουμπάτικα κάτω από συνθήκες που τελούν υπό διερεύνηση, όταν η μοτοσικλέτα του άτυχου άνδρα συγκρούστηκε με μικρό φορτηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kerkyrasimera.gr, από τη σφοδρή σύγκρουση είχαν τραυματιστεί αρχικά και οι δύο οδηγοί, ωστόσο τα τραύματα του 53χρονου αναβάτη αποδείχθηκαν θανάσιμα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.