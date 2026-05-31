Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Την τελευταία της πνοή άφησε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Πτολεμαΐδα, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμά της, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31/05).

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 05:00 το πρωί σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα με τετραμελές πλήρωμα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν την άτυχη γυναίκα μέσα στον φλεγόμενο χώρο χωρίς να διατηρεί τις αισθήσεις της.

Η ηλικιωμένη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πτολεμαΐδας.