Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη – Νεκρή 18χρονη φοιτήτρια στο διαμέρισμα της

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 10/11 στην Αλεξανδρούπολη καθώς μια 18χρονη φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα που νοίκιαζε.

Σύμφωνα, με το radioevros.gr η μητέρα της νεαρής κοπέλας από την Λάρισα είχε να επικοινωνήσει κάποια εικοσιτετράωρα μαζί της, καθώς η κόρη της δεν απαντούσε στα επανειλημμένα τηλεφωνήματά της.

Ανησυχώντας για την τύχη της, ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τη φοιτήτρια χωρίς τις αισθήσεις της. Οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.