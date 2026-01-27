Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος τριών μηνών – Μεταφέρθηκε άσφυγμο στο νοσοκομείο

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (27.01) στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα βρέφος ηλικίας τριών μηνών έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το αγοράκι μεταφέρθηκε από τους γονείς του άσφυγμο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο λίγο πριν τις 10:00. Παρότι το νοσοκομείο δεν βρισκόταν σε εφημερία, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα μόλις αντιλήφθηκε την κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως τις προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, οι οποίες διήρκεσαν περίπου 50 λεπτά. Ωστόσο, παρά τις επίμονες και εντατικές προσπάθειες, το βρέφος δεν ανταποκρίθηκε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού, αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην αιφνίδια απώλεια της ζωής του παιδιού.