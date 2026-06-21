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ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται με τραύματα σε κεφάλι και μηρό – Σοβαρές ενδείξεις για κακοποίηση

Η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό

Πάτρα: Βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται με τραύματα σε κεφάλι και μηρό – Σοβαρές ενδείξεις για κακοποίηση
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Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών εισήχθη ένα 7 μηνών μωρό Ρομά, το Σάββατο 20 Ιουνίου, με κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται και η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

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Σύμφωνα, με όσα αναφέρουν στο thebest.gr ιατρικές πηγές του νοσοκομείου, ο συνδυασμός και η φύση των τραυματισμών εγείρουν σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης του ανηλίκου. Τα τραύματα που φέρει το παιδί κρίνονται από τους θεράποντες ιατρούς ως μη συμβατά με τυχαίο ατύχημα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των αρχών.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας έχει ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση για να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψαν οι τραυματισμοί, ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται με την απαιτούμενη σοβαρότητα.

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