Θεσσαλονίκη: 13χρονο παιδί έκλαιγε αβοήθητο στο δρόμο – Συνελήφθη η μητέρα του
Το ανήλικο παραδόθηκε και φιλοξενείται σε συγγενικό πρόσωπο
Να κλαίει αβοήθητο και χωρίς την παρουσία ενήλικα εντοπίστηκε ένα ανήλικο παιδί, 13 ετών, χθες το μεσημέρι σε δρόμο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα τη σύλληψη της 47χρονης μητέρας του, υπηκόου Ιράκ, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Το παιδί εντόπισε περίοικος, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας προχώρησαν στη διερεύνηση της υπόθεσης και στον εντοπισμό της μητέρας.
Σε βάρος της 47χρονης σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το παιδί παραδόθηκε και φιλοξενείται σε συγγενικό πρόσωπο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.
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