Τραγωδία στη Σύρο: 38χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

Τραγωδία σημειώθηκε στη Σύρο το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς ένας 38χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το Cyclades24.gr, ο 38χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο ίδιο του το σπίτι στην περιοχή του Μάννα στη Σύρο.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τα ακριβή αίτια του συμβάντος να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.