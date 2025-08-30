Τραγωδία στη Σίφνο: Έφυγε στον ύπνο του ο 14χρονος Λευτέρης

Έφυγε από τη ζωή ο 14χρονος Λευτέρης Λουκατάρης από τη Σίφνο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής και αρχηγός της ομάδας Κ14 του Πανσιφναϊκού άφησε την τελευταία του πνοή στον ύπνο του, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία και στον αθλητικό κόσμο του νησιού.

Η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του Λευτέρη.

Η ανακοίνωση του Πανσιφναϊκού

Με ανάρτησή του, ο Πανσιφναϊκός αποχαιρέτησε τον νεαρό αθλητή με λόγια βαθιάς συγκίνησης:

«Δυστυχώς, δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος και η μοίρα ”έπαιξε” ξανά το άσχημο παιχνίδι της. Ένα ακόμα νέο παιδί ”έφυγε” ξαφνικά από κοντά μας, βυθίζοντας όλη την Σίφνο στο πένθος! Ο Λευτέρης μας, με τα τόσα αστεία του και τη δυναμική του παρουσία, πήγε να ”παίξει” μπάλα με τον Θανάση μας εκεί ψηλά. Ας είναι το τελευταίο παιδί που ”φεύγει” χωρίς να ζήσει τη ζωή του όπως την είχε ονειρευτεί! Κωστή-Γεωργία τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια από όλη την ομάδα! Καλό ταξίδι μικρέ μας άγγελε!!!».