Σοκαριστικό τροχαίο στην Πάτρα: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε γιαγιά και εγγονή

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στην Ακτή Δυμαίων στη Πάτρα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μια 8χρονη και να χάσει την ζωή της η 71χρονη γυναίκα που πρόσεχε την ανήλικη.

Από μηχανή μεγάλου κυβισμού παρασύρθηκαν τα δύο θύματα, ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τον δρόμο. Σύμφωνα με μαρτυρίες στο tempo24.gr, ο οδηγός της μηχανής ξεκίνησε ενώ το φανάρι ήταν ακόμα κόκκινο και κινήθηκε με ταχύτητα, γεγονός που ερευνάται από τις αρχές.

Εμφανίστηκε ξαφνικά η μηχανή

Η ηλικιωμένη γυναίκα φέρεται να βαστούσε από το χέρι την 8χρονη όταν διέσχιζαν τον δρόμο. Όμως ξαφνικά εμφανίστηκε η μηχανή με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η ηλικιωμένη γυναίκα έβαλε μπροστά το σώμα της για να προστατεύσει το ανήλικο κορίτσι.

Ο πατέρας της 8χρονης δήλωσε στο flamis.gr, ότι «έσωσε με το θάνατο της την κόρη μου». Η 71χρονη αν και αρχικά είχε γίνει γνωστό πως ήταν γιαγιά της μικρής, τελικά όπως επιβεβαιώθηκε ήταν μια γειτόνισσα που εμπιστευόταν η οικογένεια ως «γιαγιά» και πολλές φορές πήγαινε τα παιδιά βόλτα.

Το κοριτσάκι που έφερε τραύματα διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του.

Συνελήφθη ο οδηγός της μοτοσυκλέτας

Στη σύλληψη του 46χρονου οδηγού μηχανής προχώρησε η Αστυνομία, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και μετέβη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Διασώστες του ΕΚΑΒ που βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος έκαναν ότι μπορούσαν για να επανέλθει η άτυχη γυναίκα, ήταν όμως αργά.