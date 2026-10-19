Τραγωδία στη Σάμο: Πέντε άνδρες και μία γυναίκα οι νεκροί – Συνελήφθη φερόμενος διακινητής

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου, ενώ 14 επιβαίνοντες διασώθηκαν, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι σοροί των έξι θυμάτων, πέντε ανδρών και μίας γυναίκας, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

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Παράλληλα, τρεις από τους διασωθέντες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Στο νοσοκομείο τρεις διασωθέντες – Οι υπόλοιποι 11 μεταφέρθηκαν στη δομή της Σάμου

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, οι 14 διασωθέντες είναι όλοι άνδρες και μεταφέρθηκαν με ναυαγοσωστικό σκάφος στο λιμάνι Βαθέος της Σάμου.

Από αυτούς, τρεις διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι υπόλοιποι 11 οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου.

Συνελήφθη υπήκοος Ιράν ως φερόμενος διακινητής

Σημαντική εξέλιξη καταγράφηκε στο πλαίσιο της προανάκρισης για το ναυάγιο.

Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό, ένας από τους 14 διασωθέντες, υπήκοος Ιράν, αναγνωρίστηκε ως ο φερόμενος διακινητής των υπόλοιπων επιβαινόντων και συνελήφθη.

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Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού και ο ρόλος του συλληφθέντος.

Πώς ανατράπηκε το ταχύπλοο

Σύμφωνα με την περιγραφή του Λιμενικού Σώματος, το ταχύπλοο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και εντοπίστηκε αρχικά από τουρκική ακταιωρό εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων.

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Στη συνέχεια, το σκάφος εντοπίστηκε από περιπολικό του ελληνικού Λιμενικού εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Κατά την ίδια ενημέρωση, το ταχύπλοο ανετράπη έπειτα από απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα.

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Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο ελιγμός αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοουμένους

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

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Οι έρευνες επικεντρώνονται στη θαλάσσια περιοχή περίπου 3,7 ναυτικά μίλια βόρεια της Σάμου, όπου σημειώθηκε η ανατροπή.

Στην περιοχή παραμένουν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, αναζητώντας τυχόν αγνοουμένους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπήρχαν περισσότεροι επιβαίνοντες στο ταχύπλοο πέραν των 20 ανθρώπων που έχουν εντοπιστεί.