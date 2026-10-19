Γαλλία: Ο Μακρόν αρνήθηκε την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών – Στον Κόλπο για πετρέλαιο εν μέσω κρίσης

Σε βαθιά κοινωνική και πολιτική κρίση βρίσκεται η Γαλλία τη Δευτέρα (19/10), μετά τις εκτεταμένες ταραχές που συγκλόνισαν τη χώρα το Σαββατοκύριακο, αφήνοντας πίσω τους κατεστραμμένα καταστήματα, πυρπολημένα δημόσια κτίρια, χιλιάδες προσαγωγές και εκατοντάδες τραυματίες αστυνομικούς.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν αντιμέτωπο με έντονες πιέσεις για τη διαχείριση της κρίσης, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να αποκαταστήσει την ομαλότητα και να περιορίσει τις οικονομικές συνέπειες των επεισοδίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, ο Γάλλος πρόεδρος αναχωρεί για τριήμερη περιοδεία σε χώρες του Περσικού Κόλπου, με τις προμήθειες πετρελαίου και ντίζελ να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του.

Ο Μακρόν αρνήθηκε την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών

Μια από τις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις της Δευτέρας αφορά τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του μετά τα σοβαρά επεισόδια.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αποφάσισε να μην την κάνει δεκτή, επικαλούμενος την ανάγκη να διατηρηθεί η συνέχεια στη διοίκηση και στον συντονισμό των δυνάμεων ασφαλείας.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος αναγνώρισε ότι υπήρξαν αστοχίες στην πρόβλεψη και στη συλλογή πληροφοριών πριν από τις ταραχές.

Σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων, ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να διερευνηθούν τα λάθη που οδήγησαν στην κλιμάκωση της βίας και να εφαρμοστούν νέες επιχειρησιακές μέθοδοι για την αντιμετώπιση των ταραχών.

Η απόφαση να παραμείνει ο Νουνιές στη θέση του έρχεται ενώ πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για την έκταση των καταστροφών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εικόνες καταστροφής σε Παρίσι, Λιμόζ και Ναντ

Στο Παρίσι, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων προσπαθούν να αποτιμήσουν τις ζημιές, καθώς καταστήματα και εστιατόρια έγιναν στόχος λεηλασιών και βανδαλισμών.

Ιδιαίτερα συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τη Λιμόζ, όπου το ιστορικό δημαρχείο υπέστη εκτεταμένες καταστροφές από πυρκαγιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτοικοι της πόλης περιέγραψαν το σοκ τους βλέποντας το κτίριο, που αποτελεί σημείο αναφοράς της περιοχής, να καταστρέφεται.

Στη Ναντ, εμπορικές επιχειρήσεις λεηλατήθηκαν, ενώ ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν σε άλλες γαλλικές πόλεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ζημιές δεν περιορίζονται στις υποδομές. Πίσω από τις εικόνες καταστροφής βρίσκονται επιχειρηματίες και εργαζόμενοι που καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες των επεισοδίων.

Σχεδόν 2.400 προσαγωγές και 997 τραυματίες αστυνομικοί

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο απολογισμό του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων του Σαββάτου (17/10) πραγματοποιήθηκαν 2.397 προσαγωγές, ενώ 997 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, επτά εκ των οποίων σοβαρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κινητοποιήσεις είχαν ξεκινήσει με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην εκπαίδευση.

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, ωστόσο σε αρκετές πόλεις ομάδες ατόμων προχώρησαν σε επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και δημόσιων κτιρίων, καθώς και σε λεηλασίες.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και την Κυριακή, παρά την εκτεταμένη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας.

Οργή πολιτών για τις λεηλασίες – «Δεν μας προστάτευσε κανείς»

Η επόμενη ημέρα αποκαλύπτει και το ανθρώπινο κόστος των καταστροφών.

Σύμφωνα με το Newsit, ιδιοκτήτρια αρτοποιείου στο Παρίσι περιέγραψε την αγωνία της μετά τη λεηλασία της επιχείρησής της, εκφράζοντας την αίσθηση ότι οι αρχές δεν κατάφεραν να προστατεύσουν την περιουσία της.

Σε άλλες περιοχές, κάτοικοι προσπάθησαν να υπερασπιστούν μόνοι τους τα σπίτια και τα καταστήματά τους, ενώ καταγράφηκαν μαρτυρίες για πολίτες που επιχείρησαν να απομακρύνουν ομάδες ταραξιών.

Οι εικόνες αυτές εντείνουν τη δημόσια συζήτηση για την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού και την προστασία των πολιτών.

Στον Περσικό Κόλπο ο Μακρόν για πετρέλαιο και ντίζελ

Ενώ η Γαλλία επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των ταραχών, ο Εμανουέλ Μακρόν ξεκινά σήμερα τριήμερη περιοδεία στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται οι προμήθειες πετρελαίου και ντίζελ, σε μια περίοδο κατά την οποία η αύξηση των τιμών των καυσίμων αποτελεί σημαντική πηγή κοινωνικής δυσαρέσκειας στη Γαλλία.

Η ενεργειακή αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες στον εφοδιασμό, καθιστώντας τις σχετικές συμφωνίες ιδιαίτερα σημαντικές για τη γαλλική οικονομία.

Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι επαφές αυτές θα οδηγήσουν σε άμεση αποκλιμάκωση των τιμών για τους Γάλλους καταναλωτές.

Έκτακτη κυβερνητική κινητοποίηση και πίεση από την αντιπολίτευση

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκαλεί έκτακτη διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών των επεισοδίων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στην οικονομία και το εμπόριο, στις ασφαλιστικές διαδικασίες και στη δικαστική αντιμετώπιση των περιστατικών βίας.

Την ίδια στιγμή, η αντιπολίτευση ασκεί έντονη κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Η Μαρίν Λεπέν καταδίκασε τις καταστροφές και ζήτησε την αποκατάσταση της τάξης, ενώ από την Αριστερά ο Ζαν-Λικ Μελανσόν έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές αιτίες που τροφοδοτούν τη δυσαρέσκεια.

Το δύσκολο πολιτικό στοίχημα του Μακρόν

Στο διάγγελμά του την Κυριακή, ο Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις επιθέσεις και τις λεηλασίες, προειδοποιώντας ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι πολίτες που διαδηλώνουν ειρηνικά εκφράζουν πραγματικές ανησυχίες για το κόστος ζωής, τις δημόσιες υπηρεσίες και το μέλλον των νέων.

Το ζητούμενο για τη γαλλική κυβέρνηση είναι πλέον διπλό: να αποκαταστήσει την ασφάλεια και να απαντήσει στα κοινωνικά αιτήματα που βρίσκονται πίσω από τις κινητοποιήσεις.

Με τις προεδρικές εκλογές του 2027 να πλησιάζουν, η διαχείριση της κρίσης αποκτά και ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς η Γαλλία προσπαθεί να επιστρέψει στην ομαλότητα.