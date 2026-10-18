Πιερία: Αυτός είναι ο 41χρονος πιλότος των Canadair που σκοτώθηκε με το μονοκινητήριο – Πατέρας τεσσάρων παιδιών (ΦΩΤΟ)

Ο 41χρονος Χρήστος Αναστασιάδης είναι ο πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασε τη ζωή του στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα της Κυριακής (18/10) στην Πιερία, όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε κατέπεσε στην περιοχή της Κονταριώτισσας.

Ο άτυχος άνδρας ήταν έμπειρος χειριστής πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Μαζί του σκοτώθηκε ο 58χρονος Θεολόγος Μαραντίδης, ο οποίος επέβαινε στο αεροσκάφος ως συνεπιβάτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στις οικογένειες των δύο ανδρών, ενώ νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές της μοιραίας πτήσης.

Ποιος ήταν ο Χρήστος Αναστασιάδης

Ο Χρήστος Αναστασιάδης, ηλικίας 41 ετών, υπηρετούσε ως πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον χειρισμό πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Πρώτο Θέμα ο πρόεδρος της Αερολέσχης Πιερίας, Γιάννης Χαρίσης, ο 41χρονος είχε πραγματοποιήσει πολλές ώρες πτήσης και είχε συμμετάσχει ακόμη και ως επικεφαλής αποστολής σε επιχείρηση αντιμετώπισης πυρκαγιάς στην Ισπανία.

Πίσω του αφήνει τέσσερα παιδιά και μια οικογένεια που προσπαθεί να διαχειριστεί την ξαφνική απώλειά του.

Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το DEBATER, η αδελφή του 41χρονου μίλησε για το σοκ που βιώνουν οι συγγενείς του, επισημαίνοντας την εμπειρία του αδελφού της ως πιλότου.

«Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Έχουμε τον πόνο μας, είμαστε σε μεγάλο σοκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος ήταν ο 58χρονος Θεολόγος Μαραντίδης

Το δεύτερο θύμα του δυστυχήματος ήταν ο 58χρονος Θεολόγος Μαραντίδης, θεολόγος στο επάγγελμα και φίλος του 41χρονου πιλότου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αερολέσχης Πιερίας, ο 58χρονος δεν ήταν πιλότος, αλλά ενδιαφερόταν για τις πτήσεις με ελαφρά αεροσκάφη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, είχε πετάξει άλλη μία φορά στο παρελθόν και η μοιραία πτήση ήταν η δεύτερη εμπειρία του με το συγκεκριμένο είδος αεροπορίας.

Τα τελευταία λεπτά της μοιραίας πτήσης

Νέες πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος έδωσε ο πρόεδρος της Αερολέσχης Πιερίας, Γιάννης Χαρίσης, μιλώντας στο Πρώτο Θέμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο 41χρονος πετούσε με το δικό του αεροσκάφος, έχοντας ως συνεπιβάτη τον 58χρονο φίλο του.

Η πτήση είχε διαρκέσει περίπου 40 λεπτά, όταν ο πιλότος επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Αερολέσχης, ζητώντας να πραγματοποιήσει χαμηλή διέλευση πάνω από τον αεροδιάδρομο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Χαρίσης υποστήριξε ότι η επικοινωνία με τον χειριστή συνεχιζόταν μέχρι λίγο πριν από το δυστύχημα και ότι δεν είχε αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Κατά την εκτίμησή του, μετά τη χαμηλή διέλευση το αεροσκάφος πήρε ύψος και ακολούθησε ένας ελιγμός, πριν καταπέσει στο έδαφος.

Πρόκειται, ωστόσο, για την περιγραφή και την εκτίμηση του προέδρου της Αερολέσχης και όχι για επίσημο πόρισμα σχετικά με τα αίτια της πτώσης.

Η συντριβή στην Κονταριώτισσα

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, σε μικρή απόσταση από τον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Το μονοκινητήριο κατέπεσε σε ξερή κοίτη ποταμού, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Το DEBATER είχε μεταδώσει από την πρώτη στιγμή τις πληροφορίες για την πτώση του αεροσκάφους και την επιχείρηση των αρχών.

Το μονοκινητήριο και η έρευνα για τα αίτια

Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκονται πλέον οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος έχασε ύψος και κατέπεσε.

Το DEBATER έχει ήδη παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά του μονοκινητήριου TL-2000 Sting, του τύπου αεροσκάφους που εξετάστηκε σε σχέση με την τραγωδία.

Η οριστική ταυτοποίηση του αεροσκάφους και η εξακρίβωση των αιτιών της πτώσης απαιτούν επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές.

Παρά την πολύχρονη πτητική εμπειρία του Χρήστου Αναστασιάδη, δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το τι προκάλεσε το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στους δύο άνδρες.