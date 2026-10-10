Αιγάλεω: Εργαστήριο πλαστών διαβατηρίων σε σπίτι-«καβάτζα» – Έως 8.000 ευρώ για κάθε μετανάστη

Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατασκευής πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, το οποίο φέρεται να εξυπηρετούσε διεθνές κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών, εντόπισαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής σε κατοικία στο Αιγάλεω.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/10), συνελήφθη ένας 61χρονος αλλοδαπός, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αποτελούσε βασικό μέλος κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεταναστών από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Το οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι έφτανε έως και τις 8.000 ευρώ ανά διακινούμενο, ενώ ο 61χρονος φέρεται να εισέπραττε έως 900 ευρώ για κάθε πλαστό έγγραφο.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα – Η διαδρομή μέσω Βόρειας Μακεδονίας

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι διακινούμενοι μετανάστες προωθούνταν αρχικά από την Τουρκία προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Στη συνέχεια ακολουθούνταν διαφορετικές διαδρομές, ανάλογα με την περίπτωση. Ορισμένοι εισέρχονταν παράνομα στην Ελλάδα, ενώ άλλοι παρέμεναν στη Βόρεια Μακεδονία και τα διαβατήριά τους μεταφέρονταν κρυμμένα στην ελληνική επικράτεια.

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα παραδίδονταν στον 61χρονο, ο οποίος είχε αναλάβει την πλαστογράφηση ή τη νόθευσή τους.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το κύκλωμα επιχειρούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη μετακίνηση των μεταναστών προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πλαστές βίζες Σένγκεν και σφραγίδες εισόδου

Ο 61χρονος φέρεται να είχε αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στην κατασκευή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

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Ανάλογα με τη χώρα προορισμού, κατασκεύαζε υψηλής ποιότητας πλαστές αυτοκόλλητες θεωρήσεις εισόδου, γνωστές ως Visa Schengen stickers, οι οποίες προσομοίαζαν τις γνήσιες και επικολλούνταν στα διαβατήρια.

Παράλληλα, χρησιμοποιούσε πλαστές σφραγίδες εισόδου, ώστε τα έγγραφα να εμφανίζουν μια νομιμοφανή εικόνα μετακίνησης εντός του χώρου Σένγκεν.

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Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν και πρόσθετα πλαστά δικαιολογητικά για την ενίσχυση της φαινομενικής γνησιότητας των εγγράφων.

Τι βρέθηκε στο σπίτι-«καβάτζα» στο Αιγάλεω

Για την απόκρυψη της δραστηριότητάς του, ο 61χρονος διατηρούσε κατοικία την οποία χρησιμοποιούσε ως εργαστήριο πλαστογράφησης.

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Κατά την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

8 διαβατήρια και 19 σελίδες διαβατηρίων.

6 πλαστές προξενικές θεωρήσεις (Visa).

7 χαρτόσημα τελών εξόδου και 14 δερμάτινα εξώφυλλα διαβατηρίων.

60 ψηφιακές σφραγίδες εισόδου αεροδρομίων.

Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, σαρωτής εγγράφων και δύο εκτυπωτές.

Ραπτομηχανή για τη συρραφή σελίδων διαβατηρίων.

Πλήθος σχεδίων προξενικών θεωρήσεων και γραφικής ύλης.

Κινητό τηλέφωνο.

Το χρηματικό ποσό των 4.300 ευρώ.

Τα ευρήματα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αποτυπώνουν την τεχνική υποδομή που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή και τη νόθευση ταξιδιωτικών εγγράφων.

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Έως 900 ευρώ το πλαστό έγγραφο – Στα 8.000 ευρώ η διακίνηση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα.

Ο 61χρονος εκτιμάται ότι αποκόμιζε παράνομο οικονομικό όφελος έως 900 ευρώ για κάθε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο, ανάλογα με το είδος του.

Αντίστοιχα, το συνολικό ποσό που φέρεται να εισέπραττε το κύκλωμα για τη μετεγκατάσταση ενός μετανάστη σε ευρωπαϊκή χώρα μπορούσε να φτάσει τις 8.000 ευρώ.

Πρόκειται για εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών και όχι για επιβεβαιωμένο συνολικό τζίρο της εγκληματικής δραστηριότητας.

Συνεργασία με τη Europol για τη διεθνή δράση του κυκλώματος

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων και της ευρωπαϊκής επιχειρησιακής δράσης EMPACT 2.2 EAST MED, στην οποία η Ελλάδα έχει ηγετικό ρόλο.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής συνεργάζεται με τη Europol για την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων και τη διερεύνηση της διεθνούς δράσης του κυκλώματος.

Σε βάρος του 61χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, παράνομη κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.