Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Αυστραλία: Ανεξάρτητη βουλευτής δέχθηκε επίθεση έξω από το πολιτικό της γραφείο

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι η βουλευτής χτυπήθηκε από αυτοκίνητο

Αυστραλία: Ανεξάρτητη βουλευτής δέχθηκε επίθεση έξω από το πολιτικό της γραφείο
DEBATER NEWSROOM

Στην Αυστραλία, η ανεξάρτητη βουλευτής Έλεν Χάινς δέχτηκε επίθεση έξω από το γραφείο της στην πόλη Γουανγκαράτα, στην πολιτεία της Βικτώριας. Την είδηση ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος ανέφερε ότι η βουλευτής έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι η βουλευτής χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και ότι ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση ενώ διεξάγεται έρευνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κίνητρο της, κατά τα φαινόμενα, επίθεσης δεν είναι γνωστό, είπε ο Αλμπανέζι, χωρίς να σχολιάσει αν ο ύποπτος είναι γνωστός στην αστυνομία.

Η αστυνομία της Βικτώριας σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο συλληφθείς είναι ένας 43χρονος από το Ταραγουίντζι, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την Γουανγκαράτα, και ότι μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο συλληφθείς ακινητοποιήθηκε από έναν περαστικό όταν βγήκε από το αυτοκίνητό του.

“Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα λευκό Toyota LandCruiser παρέσυρε την 65χρονη γυναίκα έξω από ένα γραφείο στην οδό Μέρφι, γύρω στις 3:35 μ.μ.”, ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία επισημαίνει ότι διερευνά το ενδεχόμενο να επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια, ενώ παραμένει άγνωστο αν «τα εμπλεκόμενα πρόσωπα γνωρίζονται μεταξύ τους».

Η Χάινς εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια του Ιντι (Σ.τ.Σ: βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας της Βικτώρια) από το 2019.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με πληροφορίες από Guardian

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γαλλία: Μερική απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τα επεισόδια – Ασαφές πού και πώς θα εφαρμοστεί
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Μερική απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τα επεισόδια – Ασαφές πού και πώς θα εφαρμοστεί

Η κυβέρνηση Λεκορνί προωθεί τοπικούς περιορισμούς μετά τις ταραχές του Σαββατοκύριακου. Στη Μασσαλία απαγορεύονται οι δημόσιες συγκεντρώσεις από τις 12:00 έως τις 20:00, ενώ εκκρεμούν διευκρινίσεις για άλλες πόλεις.

Κιμ Γιονγκ Ουν: Φήμες ότι βρίσκεται σε κώμα μετά από εγκεφαλική αιμορραγία – Τι γνωρίζουμε
ΔΙΕΘΝΗ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Φήμες ότι βρίσκεται σε κώμα μετά από εγκεφαλική αιμορραγία – Τι γνωρίζουμε

Διαδικτυακές αναρτήσεις υποστηρίζουν ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Πεκίνου. Οι πληροφορίες παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.

Αλβανία: Χάος για 7η ημέρα στα Τίρανα – Επίθεση στο Εφετείο και τραυματισμός Έλληνα δημοσιογράφου
ΔΙΕΘΝΗ

Αλβανία: Χάος για 7η ημέρα στα Τίρανα – Επίθεση στο Εφετείο και τραυματισμός Έλληνα δημοσιογράφου

Νέα κλιμάκωση των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στην Αλβανία. Κουκουλοφόροι προκάλεσαν καταστροφές στο Εφετείο Τιράνων, ενώ Έλληνας δημοσιογράφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο αυτί.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Γαλλία: Μερική απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τα επεισόδια – Ασαφές πού και πώς θα εφαρμοστεί
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Μερική απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τα επεισόδια – Ασαφές πού και πώς θα εφαρμοστεί

Η κυβέρνηση Λεκορνί προωθεί τοπικούς περιορισμούς μετά τις ταραχές του Σαββατοκύριακου. Στη Μασσαλία απαγορεύονται οι δημόσιες συγκεντρώσεις από τις 12:00 έως τις 20:00, ενώ εκκρεμούν διευκρινίσεις για άλλες πόλεις.

Κιμ Γιονγκ Ουν: Φήμες ότι βρίσκεται σε κώμα μετά από εγκεφαλική αιμορραγία – Τι γνωρίζουμε
ΔΙΕΘΝΗ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Φήμες ότι βρίσκεται σε κώμα μετά από εγκεφαλική αιμορραγία – Τι γνωρίζουμε

Διαδικτυακές αναρτήσεις υποστηρίζουν ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Πεκίνου. Οι πληροφορίες παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.

«ΔΑΙΔΑΛΟΣ»: Ο ελληνικός υπερυπολογιστής που εκτελεί 85 τετράκις εκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο – Πόσο κόστισε
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«ΔΑΙΔΑΛΟΣ»: Ο ελληνικός υπερυπολογιστής που εκτελεί 85 τετράκις εκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο – Πόσο κόστισε

Ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής εγκαινιάστηκε στο Λαύριο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καταλαμβάνει την 31η θέση παγκοσμίως σε υπολογιστική ισχύ και αναμένεται να τεθεί σταδιακά στη διάθεση ερευνητών και επιχειρήσεων από τον Δεκέμβριο.

Αλβανία: Χάος για 7η ημέρα στα Τίρανα – Επίθεση στο Εφετείο και τραυματισμός Έλληνα δημοσιογράφου
ΔΙΕΘΝΗ

Αλβανία: Χάος για 7η ημέρα στα Τίρανα – Επίθεση στο Εφετείο και τραυματισμός Έλληνα δημοσιογράφου

Νέα κλιμάκωση των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στην Αλβανία. Κουκουλοφόροι προκάλεσαν καταστροφές στο Εφετείο Τιράνων, ενώ Έλληνας δημοσιογράφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο αυτί.