Ρούμπιο: «Η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική για τις ΗΠΑ» – Τι είπε για τον διάδοχο της Γκίλφοϊλ

Στη στρατηγική σημασία της Ελλάδας για τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη συνέχιση και την ενίσχυση της συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Σε συνέντευξή του στον Μάθιου Μπόιλ του Breitbart News, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας χαρακτήρισε την Ελλάδα ιδιαίτερα σημαντικό σύμμαχο, δίνοντας έμφαση στον ενεργειακό της ρόλο, την περιφερειακή σταθερότητα και τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ.

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Παράλληλα, τοποθετήθηκε για την επικείμενη αντικατάσταση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο η αλλαγή αυτή να σηματοδοτεί υποβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

«Η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική χώρα και σπουδαίος σύμμαχος»

Ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε τη σημασία της Ελλάδας για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η χώρα μας έχει συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση αμερικανικών προτεραιοτήτων.

«Η Ελλάδα είναι μια σημαντική χώρα, πολύ σημαντική. Είναι σπουδαίος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει βοηθήσει τις ΗΠΑ με πολλούς τρόπους και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στους μελλοντικούς σχεδιασμούς της Ουάσιγκτον.

Τι είπε για τον διάδοχο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ρούμπιο στην επιλογή του προσώπου που θα διαδεχθεί την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας.

Όπως εξήγησε, η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, καθώς απαιτείται χρόνος για την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών επικύρωσης του διορισμού.

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«Η Ελλάδα αξίζει έναν ισχυρό και καλό πρέσβη, ο οποίος να έχει πρόσβαση στον πρόεδρο και την εμπιστοσύνη του», τόνισε.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι μέχρι την τοποθέτηση του νέου πρέσβη θα υπάρχει η κατάλληλη διπλωματική ομάδα, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο της αμερικανικής πρεσβείας.

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«Δεν πρόκειται για υποβάθμιση των σχέσεων»

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ θέλησε να διαλύσει τις εντυπώσεις ότι η αλλαγή στην ηγεσία της πρεσβείας ενδέχεται να συνδέεται με αποδυνάμωση της συνεργασίας των δύο χωρών.

Όπως υποστήριξε, η Ελλάδα είναι τόσο σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε ο εκπρόσωπος της Ουάσιγκτον στην Αθήνα πρέπει να διαθέτει την πλήρη εμπιστοσύνη και στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

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Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, η διαδικασία επιλογής του νέου πρέσβη αντανακλά τη σημασία που αποδίδει η αμερικανική κυβέρνηση στις σχέσεις με την Ελλάδα.

Ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας και η σημασία του ΝΑΤΟ

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε και στις δυνατότητες της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα, υπογραμμίζοντας τη γεωγραφική και στρατηγική της θέση.

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Όπως εξήγησε, η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και μεταφορά ενέργειας μεταξύ της Ευρώπης, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την ενεργειακή ανεξαρτησία, την περιφερειακή σταθερότητα και την ενίσχυση του ΝΑΤΟ βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής πολιτικής, στις οποίες η Αθήνα μπορεί να έχει ουσιαστική συμβολή.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών έρχονται σε μια περίοδο ανακατατάξεων στη διπλωματική εκπροσώπηση των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την Ουάσιγκτον να επιχειρεί να διαβεβαιώσει ότι η διμερής συνεργασία παραμένει υψηλά στις προτεραιότητές της.