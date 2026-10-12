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ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Εντοπίστηκαν 25 μετανάστες σε παραλία – Ανάμεσα τους 8 ανήλικοι

Μεταφέρθηκαν σε χώρο φύλαξης του αστυνομικού τμήματος

Άνδρος: Εντοπίστηκαν 25 μετανάστες σε παραλία – Ανάμεσα τους 8 ανήλικοι
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στον εντοπισμό 25 αλλοδαπών, μεταξύ των οποίων οκτώ ανήλικοι, προχώρησαν χθες οι λιμενικές αρχές στην Άνδρο, έπειτα από πληροφορίες για την παρουσία τους στην παραλία Ρόζου, κοντά στην παραλία Άχλα, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού.

   Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η Λιμενική Αρχή Άνδρου ενημερώθηκε τις μεσημβρινές ώρες για την παρουσία των αλλοδαπών, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ένα περιπολικό σκάφος και ένα περιπολικό όχημα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

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   Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν από ξηράς εντοπίστηκαν συνολικά 25 άτομα, εκ των οποίων έξι άνδρες, 11 γυναίκες και οκτώ ανήλικοι. Οι αλλοδαποί επιβιβάστηκαν σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στην παραλία Βόρη, απ’ όπου οδηγήθηκαν σε χώρο φύλαξης του Αστυνομικού Τμήματος Άνδρου, καθώς και σε προσωρινό χώρο φύλαξης που παραχώρησε ο δήμος.

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