Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 65χρονος σε τροχαίο με “γουρούνα”
Τραυματίστηκε μια 61χρονη
Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου κατέληξε χθες Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 το βράδυ ο 65χρονος αλλοδαπός που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Κολυμπίων – Αρχίπολης, όταν η τετράτροχη μοτοσικλέτα (γουρούνα) που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και ανετράπη. Το τροχαίο σημειώθηκε την προηγούμενη μέρα, στις 11:10 το πρωί.
Στο όχημα επέβαινε και μία 61χρονη αλλοδαπή, η οποία επίσης τραυματίστηκε. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου ο 65χρονος υπέκυψε στα τραύματά του μία μέρα αργότερα. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου.
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